R.cittadinanza: Terzoni,21.361 beneficiari Marche occupabili

"Nelle Marche i beneficiari di Reddito occupabili tenuti a sottoscrivere il Patto per il Lavoro sono 21.361. Di questi ben 7.498 hanno già firmato almeno un contratto di lavoro (media 35%)". Lo riferisce in una nota la deputata M5s Patrizia Terzoni. "In provincia di Ancona sono 2.575, - aggiunge -, in quella di Ascoli Piceno 1.187, in quella di Fermo 836, Macerata 1.435 e Pesaro Urbino 1.465 i percettori di Reddito di Cittadinanza che hanno firmato almeno un contratto di lavoro prima del 31 ottobre di quest'anno, un anno segnato dalla pandemia di Covid 19". "Parliamo naturalmente dei percettori 'occupabili', - precisa Terzoni - cioè degli adulti tenuti a firmare un Patto per il Lavoro e che nei nostri Comuni sono 21.361, mentre il numero dei rapporti di lavoro ancora in corso a fine ottobre è di 4.083. E' il segno che il Reddito di Cittadinanza sta sostenendo e riattivando un numero crescente di persone in difficoltà anche nei nostri territori". (ANSA).