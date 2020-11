Moda: azienda Fermo punta su sughero

(ANSA) - FERMO, 24 NOV - Non solo tappi di bottiglia, ma anche pelle vegana e tessuti morbidi al tatto. Con il sughero, materiale naturale, al 100% rinnovabile e riciclabile, un' azienda di Fermo, la Sace Components, leader del settore in Italia, realizza da 40 anni scarpe, materiali per la bioedilizia, oggetti di arredamento e componenti per la nautica.

Ora, nonostante tempi tanto difficili, l'azienda rilancia con l'innovazione e punta su un nuovo prodotto, la linea CorkSkin di tessuti naturali in sughero, da utilizzare nei settori della pelletteria, calzature e accessori. Un materiale studiato per creare un richiamo visivo e tattile alla sinuosità della pelle, in diverse versioni, alcune di ispirazione esotica, altre con stampe a rilievo, e a anche in colori cangianti, metallici e opachi, oppure in versione 'Touch' dove il tessuto in sughero naturale si sposa alla microfibra. "Ci proponiamo come azienda all'avanguardia nel campo della moda, con sperimentazioni sostenibili", commenta Gloria Capriotti, owner and R&D director di Sace Components. "È un esempio di come l'innovazione può contribuire al rinnovamento di un intero settore, spingendolo a reinventarsi e trovare soluzioni sempre nuove, senza rinunciare alla qualità dei tessuti e al loro design". (ANSA).