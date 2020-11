Il Barbiere di Siviglia del Rof su Ansa.it

(ANSA) - PESARO, 24 NOV - La prima del Barbiere di Siviglia prodotto dal Rossini Opera Festival 2020 sarà trasmessa mercoledì 25 novembre alle 20 in streaming gratuito sul sito dell'ANSA www.ansa.it e sulle pagine social dell'agenzia nell'ambito dell'iniziativa 'ANSA per la cultura' che vede l'agenzia di stampa ospitare sul proprio sito web streaming dai principali teatri italiani, e sui canali social del festival. Il capolavoro di Rossini viene proposto nella ripresa dell'allestimento del 2018 con regia, scene e costui di Pier Luigi Pizzi, in diretta dal Teatro Rossini di Pesaro, senza pubblico, nell'ambito della sessione autunnale del Rof. Michele Spotti dirige l'Orchestra Sinfonica G. Rossini e il Coro del Teatro Ventidio Basso (maestro del coro Giovanni Farina). Nel cast Juan Francisco Gatell (Conte d'Almaviva), Carlo Lepore (Bartolo), Aya Wakizono (Rosina), Iurii Samoilov (Figaro), Michele Pertusi (Basilio), Elena Zilio (Berta) e William Corrò (Fiorello/Ufficiale). Lo spettacolo verrà replicato domenica 29 novembre alle 17, in streaming gratuito sui canali social del festival. Sempre in programma nella sessione autunnale del Rof giovedì 26 e sabato 28 novembre alle 20 il classico Viaggio a Reims, ideato da Emilio Sagi e ripreso da Matteo Anselmi, con Alessandro Cadario a dirigere l'Orchestra Sinfonica G. Rossini e una compagnia di canto formata dagli allievi dell'Accademia Rossiniana "Alberto Zedda" 2020 e da alcuni ex-allievi delle passate edizioni, in streaming sui canali social del festival.

(ANSA).