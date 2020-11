Covid: Saltamartini, 90 degenti Intensiva su 193 posti

(ANSA) - ANCONA, 24 NOV - Sono attualmente 193 i posti in Terapia intensiva nelle Marche dei quali circa 90 occupati. Lo ha riferito l'assessore regionale alla Sanità delle Marche Filippo Saltamartini. "Un mese fa ne avevamo 118.- ha spiegato - In poco più di un mese attivati 70-80 posti, non tutti quelli a regime per il dl, cioè 105 in più: alcuni posti sono provvisori, utilizzando strumenti in alcune stanze e raddoppiando i letti.

Per il 'dl 34' - ha osservato ancora Saltamartini - ne sono stati attivati una quarantina".

L'assessore ha parlato anche di tamponi e della necessità di accelerare. "Speriamo poter concludere in settimana - ha auspicato - l'accordo con medici famiglia e anche con le farmacia. "Abbiamo chiesto al Servizio Sanità valutare se i presidi fai da te 'auto-test' adottati in Veneto, possano essere venduti anche nelle nostre farmacie". Sul fronte Usca, le unità speciali per la continuità assistenziale, Saltamartini ha fatto sapere che sono attualmente 32 equipaggi dagli iniziali 23: "stiamo cercando di implementarli con assunzione personale infermieristico che si sta laureando: ora sono formate da due sanitari e due medici, con un infermiere implementiamo l'operatività degli equipaggi". (ANSA).