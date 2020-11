Covid: Marche, "vaccini? Ci stiamo relazionando con Governo"

(ANSA) - ANCONA, 24 NOV - "I vaccini contro il coronavirus sono interamente gestiti dal servizio del commissario anti-covid: ci stiamo preoccupando e in Conferenza Stato-regioni ci stiamo relazionando con il governo per verificare quante sono le persone disposte a vaccinarsi". Così l'assessore regionale Marche alla Sanità Filippo Saltamartini ha risposto a una domanda dei cronisti sul piano dei vaccini. "Ci sono sondaggi, che non hanno rilevanza scientifica, - ha aggiunto - che sostengono che due italiani su tre rifiuterebbero di sottoporsi a vaccinazione: dobbiamo verificare con screening di massa per la positività se sia necessario acquistarne una quantità idonea a vaccinare la maggior parte della popolazione della regione".

Sulla quota marchigiana delle circa 1,7 milioni di dosi di cui si parla, ha riferito Saltamartini, "non ci sono comunicazioni formali o ufficiali, tutto ciò che è stato comunicato è che ci sono diversi prodotti sul mercato. Sono pronti tre prodotti che devono essere però validati dall'agenzia europea per il farmaco: una volta che giungerà la validazione di questi farmaci - ha proseguito - da parte dell'agenzia europea e anche dell'agenzia americana, a questo punto saremo sicuri di conoscere qual è il numero di vaccini attribuiti al nostro Paese". Ciò, ha concluso, "tenendo conto che la fornitura è di livello europeo, l'Italia aderisce alla fornitura che l'Ue ha chiesto alle ditte produttrici". (ANSA).