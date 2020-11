Covid: Marche; Acquaroli, Rt settimana sarà molto buono

(ANSA) - ANCONA, 24 NOV - "L'indice Rt calato (l'ultimo valore è stato 1,17, ndr) significa che c'è una tendenza che avevamo preannunciato da due settimane di una curva epidemiologica che stava scendendo". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che annuncia "anche nella settimana appena conclusa il risultato sarà molto buono rispetto alla tendenza a cui eravamo arrivati tre settimane fa" e che aveva portato le Marche dalla fascia gialla a quella arancione.

"Cosa mi aspetto? - risponde ai cronisti - Mi aspetto e spero vivamente in un ritorno in zona gialla che possa dare un respiro a tutte le attività che sono state penalizzate e che spero potranno tornare ad essere aperte attive per poter ricominciare la propria attività"; e "mi aspetto maggiore chiarezza e maggiore coinvolgimento da parte del governo perché, come ho sempre sostenuto, dalla concertazione tra tutti possano risultare le scelte migliori, più condivise e anche comunicate meglio alle popolazioni".

"Di fatto abbiamo avuto durato picco di 7-8 giorni, molto elevato e improvviso - spiega Acquaroli a proposito della tendenza dell'indice Rt -, che però è stato un picco rispetto a tendenza che ha iniziato subito a scendere. Questo non ci deve far rilassare - aggiunge - perché la battaglia è quotidiana, ci deve vedere impegnati su più fronti. Però sicuramente l'indice Rt che indica una curva epidemiologica che sta scendendo, i casi sintomatici e asintomatici che stanno scendendo, rappresentano un elemento molto importante e incoraggiante". (ANSA).