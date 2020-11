Violenza donne: Pesaro, Consiglio monotematico "Mai da sole"

Una seduta del Consiglio comunale di Pesaro 'monotematica' sul tema "Mai da sole" il 25 novembre in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L'Assemblea torna a riunirsi mercoledì 25 in videoconferenza con un doppio appuntamento a partire dalle 16: prima la discussione delle delibere di Consiglio, a seguire l'assise monotematica sul tema "Mai da sole". L'amministrazione comunale ha voluto organizzare un momento dedicato alla sensibilizzazione sulla violenza di genere.

"A seguito del Dpcm del 18 ottobre 2020, ricorda il Comune, i Consigli si potranno seguire esclusivamente collegandosi alla diretta streaming del sito istituzionale del Comune di Pesaro, nella sezione dedicata all'assise e canale You Tube del Consiglio comunale". (ANSA).