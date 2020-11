Prezzi: Ancona, -0,1% a ottobre, -0,1% in un anno

Variazione in negativo ad Ancona ad ottobre dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività: ha fatto registrare, fa sapere l'ufficio statistica del Comune, una variazione mensile pari a -0,1% portando il tasso tendenziale da 0,0 % a -0,1%. Tra i capitoli di spesa che hanno fatto segnare i maggiori cali Istruzione (-3,3%), Alimentari e bevande analcoliche (-1%), servizi ricettivi e di ristorazione (-0,8%) e trasporti (-0,7%). In controtendenza spese per abitazione, acqua, energia e combustibili (+3,3%), Comunicazioni (+0,5%) e servizi sanitari e per la salute (+0,2). (ANSA).