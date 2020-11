Covid, Mastrovincenzo (Pd), Marche ultimi posti tamponi/abitanti

(ANSA) - ANCONA, 22 NOV - "Ieri le Marche sono state terzultime in tutta Italia per numero di tamponi in rapporto agli abitanti, dopo di noi solo Sicilia e Calabria che peraltro si stanno distinguendo per una gestione fallimentare della pandemia. La nostra Regione è stata ultima per i tamponi dedicati a nuove diagnosi: appena 103 ogni 100.000 abitanti.

Dati che fanno riflettere...". Così su facebook il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo. (ANSA).