Sanità: Cesetti, lavori ospedale Fermo in anticipo su tempi

Proseguono con celerità, senza sosta ed in anticipo rispetto al cronoprogramma, i lavori della nuova struttura ospedaliera della provincia di Fermo, in località San Claudio di Campiglione di Fermo. Lo comunica in una nota il consigliere regionale Pd Fabrizio Cesetti. L'ex assessore regionale al Bilancio esprime "soddisfazione grande nel vedere concretizzarsi la più imponente e strategica opera pubblica mai realizzata nella Provincia di Fermo". "Lavori consegnati il 21 luglio scorso - ricorda - dopo l'approvazione della 3/a perizia di variante resa possibile dall'ulteriore stanziamento di 30 milioni di Euro nel bilancio 2020/2022 disposto dalla Giunta regionale nel dicembre 2019". "Perizia di variante che ha raccolto le indicazioni dell'Av4 di Fermo e che prevede un Ospedale più moderno, più grande (362 posti letto), - prosegue la nota di Cesetti - più efficiente anche dal punto di vista energetico e realizzato con una tecnica costruttiva assolutamente all'avanguardia con isolamento alla base della struttura dal punto di vista sismico".

Cesetti parla di "un grandissimo risultato per il territorio, grazie anche alle capacità ed allo straordinario impegno della competente Struttura regionale, nonché alla capacità professionale ed organizzativa del Raggruppamento Temporaneo di Imprese affidatario dei lavori (Carron Cav. Angelo spa di Treviso, Gianni Benvenuto spa di Cernobbio e Landi spa di Bergamo)". (ANSA).