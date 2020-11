Maltempo: pioggia e vento forte, 30 interventi Vvf Pesarese

Pioggia ma soprattutto il vento forte hanno bersagliato varie zone delle Marche nella giornata di oggi, causando anche la caduta di rami e alberi e rendendo necessari molti interventi dei vigili del fuoco. Tra Pesaro e Fano i pompieri hanno compiuto una trentina di interventi soprattutto per alberi e rami caduti su autovetture in sosta e per finestre pericolanti. Forti raffiche di vento anche nell'Anconetano, in particolare nelle zone di Jesi e Fabriano, con i vigili del fuoco impegnati a rimuovere alberi pericolanti o caduti. A ridosso del centro di Macerata, un albero è caduto su una stradina comunale che collega due più grandi, di fatto bloccando la circolazione. In azione i pompieri per liberare la sede stradale. (ANSA).