Covid: Mangialardi, presidente e giunta Marche in confusione(2)

(ANSA) - ANCONA, 20 NOV - "Non sappiamo a cosa sia dovuto questo ondivago e sconcertante orientamento, - prosegue Mangialardi - ma temiamo che all'interno della maggioranza, dove sono note le profonde divisioni tra i vari partiti su come affrontare il Covid, non ci sia accordo sulle misure da adottare. Un conflitto che purtroppo paralizza gravemente l'attività della giunta ai danni dei marchigiani".

"Da parte nostra - conclude il capogruppo dem - chiediamo al presidente Acquaroli di assumersi la responsabilità che i marchigiani gli hanno affidato, di liberarsi dai pericolosissimi condizionamenti della sua maggioranza e di riaprire il confronto con l'opposizione su alcuni temi cardine come la corretta applicazione del Piano pandemico, l'avvio del concorso per l'assunzione degli infermieri, il potenziamento dei presidi di medicina del territorio, l'intensificazione dei tamponi, il miglioramento del sistema di tracciamento dei contagi, e il sostegno economico a imprese, lavoratori e famiglie colpite dalle restrizioni varate dal governo". (ANSA).