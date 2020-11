Covid: Ricci per saturimetri gratis domande dal 25/11 a 2/12

(ANSA) - PESARO, 19 NOV - Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha postato sulla sua pagina facebook un'immagine del modello dei 3mila saturimetri ordinati insieme ad Aspes, che saranno forniti gratuitamente alle famiglie pesaresi con over 65 e disabili gravi. "In questi giorni sono stati tanti i cittadini che hanno chiesto informazioni - scrive Ricci -; pertanto, con l'assessore Pozzi, abbiamo deciso di riaprire le domande come per i bonus che stiamo distribuendo. Per cui chi ha bisogno del saturimetro potrà fare domanda da mercoledì 25 novembre a mercoledì 2 dicembre. Le domande si faranno sul sito del Comune e ad un numero verde che comunicheremo martedì 24". "Nel caso in cui le domande fossero più di 3 mila - aggiunge Ricci -, verrà data priorità alle famiglie con reddito più basso, a chi paga l'affitto e agli anziani che vivono soli". "Il saturimetro - sottolinea - è uno strumento importante di prevenzione, misurare l'ossigenazione del sangue è un primo strumento di controllo. I saturimetri verranno distribuiti nelle case dalla splendida squadra dei volontari di quartiere che saranno formati dalle farmaciste di Aspes sul corretto utilizzo dello strumento".

