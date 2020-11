Bicipolitana Pesaro conquista terzo posto Urban Award 2020

(ANSA) - PESARO, 19 NOV - Il Comune di Pesaro conquista il terzo posto all'Urban Award 2020 "per essere stato ideatore di una buona pratica riproposta da diversi Comuni italiani come la Bicipolitana e per aver continuato con efficacia nella direzione della mobilità sostenibile coinvolgendo, con percentuali elevate, abitanti e turisti". L'annuncio del podio dell'Urban Award, che premia i progetti di mobilità sostenibile ideati dalle Amministrazioni, è arrivato ieri durante l'Assemblea Generale di Anci. "Questo premio, mi rende orgogliosa del lavoro fatto e di quello che si svolgerà futuro con la consapevolezza che è sempre possibile migliorare" ha detto Heidi Morotti, assessore alla Sostenibilità nel ricordare anche il prossimo tratto di Bicipolitana, che sarà realizzato in via Fratti (lavori previsti per la primavera 2021). Pesaro CittàdellaBicicletta ha conquistato la giuria della IV edizione dell'Urban Award, presieduta da Ludovica Casellati, direttore responsabile di Viagginbici.com, ideatrice del Premio (tra i giurati anche Vittorio Brumotti, campione internazionale e inviato di Striscia la Notizia; Massimo Cirri, autore e conduttore di Caterpillar Radio2) per le sue finalità "sostenibili e di promozione della Bicipolitana: i percorsi non sono solo strade ciclabili ma diventano il mezzo per raccontare la città e hanno una forte valenza turistica". Inoltre "contiamo 90 km di piste ciclabili, numeri in costante ampliamento per corrispondere alle esigenze della città stessa; il 39% di spostamenti a zero emissioni (elettrici, bici, piedi); il 28% dei cittadini che usa quotidianamente la bici per raggiungere il lavoro, la scuola o durante il tempo libero" ha spiegato Morotti. Primo classificato all'Urban Award 2020 è stato il Comune di Parma; secondo classificato il Comune di Francavilla Fontana. (ANSA).