Terremoto: Anci, ok bollinatura fondi stabilizzare personale

(ANSA) - ANCONA, 18 NOV - "E' una importantissima notizia per 130 comuni di 4 regioni la bollinatura da parte della Ragioneria dello Stato all'inserimento nella legge di bilancio 2021 di 30 milioni di euro l'anno 2021 e 82 milioni annui a decorrere dal 2022 per procedere alla stabilizzazione del personale che sarà il motore della ricostruzione nelle quattro regioni del cratere". Cosi la presidente di Anci Marche e sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, coordinatrice delle Anci regionali coinvolte nel sisma del Centro Italia sulla notizia che costituisce "passaggio fondamentale nel percorso che porta allaa ricostruzione". "Premia - aggiunge -il lavoro del Coordinamento interregionale delle Anci regionali di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo e dei membri della cabina di regia col contributo prezioso del Commissario alla Ricostruzione Legnini ed in sinergia con gli uffici di Anci nazionale".

"La stringente necessità - conclude - di effettuare la piena stabilizzazione del personale e fornire dunque ai comuni le risorse umane necessarie ad accelerare il percorso di ricostruzione oggi segna un passaggio fondamentale nel suo iter lungo ma fondamentale". (ANSA).