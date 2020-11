Sanità: Ricci,no stop sviluppo sanità pubblica Pesaro Urbino

"Non è possibile bloccare lo sviluppo della sanità pubblica della provincia di Pesaro e Urbino". Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci interviene sul blocco al progetto degli ospedali unici marchigiani dopo alcune mozioni approvate in Consiglio regionale, a maggioranza di centrodestra, tra cui quella di ieri relativa 'contro' la realizzazione e il finanziamento del nuovo ospedale nel quartiere Muraglia di Pesaro.

"Sanità pubblica di maggiore qualità", chiede Ricci, pronto a dare battaglia per questo: "Sabato 21 alle 15 faremo il primo presidio davanti all'ospedale di Muraglia, con distanziamento e con mascherina nella massima sicurezza". "Siamo stanchi di andare a curarci in Emilia-Romagna o in Lombardia per ogni patologia di una certa gravità - afferma Ricci -. Non si possono bloccare 250 milioni di euro di investimenti, pronti e subito spendibili, sulla sanità pubblica della nostra terra dopo decenni di discussioni. Il diritto alla salute - conclude - passa anche attraverso costruzioni innovative, abbiamo tra Fano e Pesaro strutture vecchie di 100 anni. Gli ospedali moderni attraggono i medici e gli operatori migliori". (ANSA).