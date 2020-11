Regioni: Marche, prima seduta Commissione sviluppo economico

(ANSA) - ANCONA, 18 NOV - Si è riunita nel pomeriggio per la prima seduta operativa la Commissione Sviluppo economico presieduta da Andrea Putzu (Fdi). Una seduta che è servita per definire l'agenda degli appuntamenti e la programmazione dei lavori. Il presidente Putzu ha voluto fin da subito indicare la rotta delle attività della Commissione "che sarà quella - ha affermato - del più ampio coinvolgimento delle associazioni di categoria, del mondo del turismo, quello produttivo e del commercio, delle associazioni venatorie e quelle della pesca".

"Punterò molto sull'ascolto - ha poi aggiunto - perché è nostro interesse ricevere indicazioni o recepire le istanze delle associazioni coinvolte. Sarà un anno importante anche per i fondi europei visto che ci sarà una nuova programmazione 2021-2027, periodo in cui la nostra Regione dovrà svolgere un ruolo da protagonista". Oltre che dal Presidente Putzu, la Commissione è composta dal vicepresidente Antonio Mastrovincenzo (Pd), Giacomo Rossi (Civitas - Civici), Marco Ausili (Fdi), Mirko Bilò, Mauro Lucentini (Lega), Manuela Bora, Fabrizio Cesetti (Pd). (ANSA).