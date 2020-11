Fitness in Pinacoteca a Jesi tra capolavori di Lorenzo Lotto

di Simona Marini (ANSA) - JESI, 18 NOV - Fitness in Pinacoteca a Jesi (Ancona) davanti ai capolavori di Lorenzo Lotto con una serie di esercizi ispirati alla posizione e ai movimenti delle opere d'arte presenti a Palazzo Pianetti. Un video, una coreografa ballerina insegnante di storia dell'arte (la giovane Silvia Donati) e quattro giovani del servizio civile in forze presso il museo civico, ed ecco servito lo "stretching ad arte", ogni lunedì davanti alle opere del grande artista veneto. Un esempio di resilienza ai tempi del Covid, che ha chiuso in tutta Italia i musei, ma non ne spegne le luci.

Dirette guidate, approfondimenti, curiosità, quiz, premi e sfide, ogni settimana sui canali social dei Musei civici, a cura di 4 giovani del servizio civile, i Pianetti's Friends, concepiti per piccoli schermi (cellulari o tablet) e rivolti ad un pubblico giovane, "perché i musei non sono luoghi bui e noiosi, ma accoglienti e familiari, pieni di meraviglia e divertimento". La pala del martirio di santa Lucia (1532) è stata al centro del primo video di stretching. Ma ci sarà anche una sezione dedicata all'arte contemporanea. (ANSA).