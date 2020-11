Aggressione Lanciano: 18enne trasferito in struttura Marche

(ANSA) - PESCARA, 18 NOV - E' stato trasferito dal reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara ad una struttura riabilitativa di Porto Potenza Picena (Macerata), il 18enne di Lanciano (Chieti) che nella notte tra il 17 e il 18 ottobre era stato vittima di una brutale aggressione, nell'area dell'ex stazione Sangritana, luogo di ritrovo di giovani e giovanissimi del capoluogo frentano.

Colpito con un pugno alla testa, il ragazzo era finito in condizioni gravissime all'ospedale di Pescara, dove è stato sottoposto ad intervento neurochirurgico. Nell'ultimo mese il 18enne è sempre stato ricoverato in Rianimazione. Le sue condizioni si sono poi stabilizzate e stamani è stato eseguito il trasferimento. Il giovane ha lasciato l'ospedale di Pescara con una prognosi di 90 giorni.

Per l'episodio sono indagate cinque persone - tre maggiorenni e due minorenni - accusate del reato di lesioni gravissime.

Delle indagini si occupano i carabinieri. (ANSA).