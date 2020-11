Covid: Marche, "uniformità accreditamento dati a Ministero"

(ANSA) - ANCONA, 17 NOV - Nella corso della Conferenza Stato-Regioni di oggi il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli avanzerà in particolare due istanze: "uniformità nell'accreditamento dei dati presso il ministero e l'Istituto superiore di sanità che deve rendere i provvedimenti uguali in tutta Italia"; "lettura dei dati che sia un elemento di capacità di vedere la tendenza e non fotografare il momento stesso: quando il periodo che si considera è troppo stretto basta un solo elemento per indicare una tendenza che magari non è quella reale".

"Chiederemo di aiutarci - ha spiegato Acquaroli - a instaurare un confronto con l'Iss e con il ministero della Salute affinché le scelte e le ordinanze, tutte le decisioni calate sul territorio siano oggetto di una concertazione e rappresentino la migliore soluzione possibile al momento".

"L'impressione che ho è che - ha proseguito -, da qui ad aprile, se rimarrà lo schema giallo arancione rosso, è il rischio di un'epidemia che si ferma e riparte più volte, che fa su e giù con la curva". Acquaroli vorrebbe che si evitasse "un continuo rincorrersi di 'televenerdì', puntata settimanale che vede cittadini e amministratori capire come sono classificati: credo sia una percezione e una visione molto triste della politica e del livello delle istituzioni in Italia. Credo non debba avvenire e che - ha proseguito - ci sia un confronto e una concertazione che faccia dedurre le migliori scelte per i territori affinché si tuteli sicurezza e salute dei cittadini e ci sia la possibilità di salvaguardare il livello socioeconomico". Ci sono timori, ha detto ancora Acquaroli, non solo per la sicurezza e salute dei cittadini ma anche per "la tenuta socioeconomica". Occorre, ha concluso, "mantenere il giusto equilibrio nelle scelte e che siano condivise e rapportate e ai territori. (ANSA).