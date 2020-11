Flash mob Fdi per imprese e partite Iva in difficoltà

(ANSA) - ANCONA, 16 NOV - Flash mob di Fratelli d'Italia oggi presso la sede regionale dell'Agenzia delle Entrate ad Ancona per imprese e partite Iva in difficoltà . Hanno partecipato i consiglieri regionali di Fdi e il novo deputato delle Marche, on. Lucia Albano, subentrata al presidente della Regione Francesco Acquaroli. Oggi, 16 novembre ricorre la scadenza dei versamenti Iva e dei contributi Inps e Inail "per troppi italiani ingiustamente dimenticati dal Governo nonostante l'oggettivo calo del fatturato "spiega una nota di Fratelli d'Italia. Che rilancia la proposta dell'unificazione degli anni fiscali 2019-2020 e lo spostamento di ogni scadenza e con la possibilità di compensare gli utili del 2019 con le perdite del 2020; una misura da applicare non per codici ateco ma sulla base dell'effettivo calo di fatturato. "Fratelli d'Italia è vicina agli operatori economici, artigiani, commercianti, imprese di servizi, di ristorazione e di tutti i settori colpiti dalle misure anti-Covid, che così come articolate sono non solo vessatorie e penalizzanti, ma soprattutto prive di buon senso e di capacità di affrontare i problemi, risolvendoli. Se insieme all'emergenza sanitaria non affrontiamo anche l'emergenza economica, tra qualche mese scoppierà una crisi sociale senza precedenti". (ANSA).