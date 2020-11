Covid:Mastrovincenzo,discrepanze su numeri terapie intensive

(ANSA) - ANCONA, 16 NOV - "Nella seduta dell'Assemblea Legislativa di lunedì scorso dedicata all'emergenza da Covid19, l'Assessore alla Sanità, durante la sua relazione, aveva dichiarato che erano disponibili 126 posti di terapia intensiva e che si poteva sperare di attivare entro la fine dell'anno, al massimo, altri 20 posti letto. Dopo l'incontro tra Giunta e dirigenti della sanità marchigiana di sabato 14 novembre, sono stati annunciati invece ben 164 posti letto di terapia intensiva disponibili, 38 in più rispetto a quelli dichiarati in Consiglio Regionale appena cinque giorni prima". Lo rileva in una nota l'ex presidente del Consiglio regionale e consigliere Pd Antonio Mastrovincenzo, che annuncia un'interrogazione sull'argomento.

"Tra i 21 parametri introdotti con Decreto dal Ministero della Salute per assegnare ogni regione ad una fascia di rischio - ricorda -, c'è anche il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva. E il giorno dopo l'annuncio dell'inserimento delle Marche in zona arancione, questi ultimi - sottolinea - sono magicamente aumentati. Stamattina, quindi, ho depositato una interrogazione a risposta immediata chiedendo perché l'assessore aveva omesso questo dato cosi importante nella sua relazione appena una settimana fa in Consiglio regionale.

Ripeto: in questa fase occorre essere serietà e chiarezza Non si può giocare con i numeri, perché i numeri, soprattutto ora, fanno la differenza" conclude Mastrovincenzo. (ANSA).