Covid, nelle Marche 577 ricoveri +21 in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 16 NOV - Sono saliti a 577 i ricoveri per covid nelle Marche (da cui sono scorporati i pazienti nei pronto soccorso) +21 su ieri. I malati in terapia intensiva sono 78 (+1), quelli in semi intensiva sono 136 (-7), quelli in reparti non intensivi sono 363, quelli nei pronto soccorso salgono da 82 a 86. Sono invece 22 i dimessi nelle ultime 24ore. Al Covid Hospital di Civitanova Marche sono attualmente ricoverati 14 pazienti in terapia intensiva e 28 in semi intensiva. Gli ospiti delle strutture territoriali sono ora 155, distribuiti tra le Rsa di Campofilone, Chiaravalle, Galantara, Ripatransone. I positivi in isolamento domiciliare salgono da 13.489 a 13.634, il totale dei ricoverati più isolati è 14.211. Le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 18.346, dei quali 3.013 con sintomi, 604 operatori sanitari. Il totale dei casi positivi diagnosticati dall'inizio dell'emergenza sanitaria è 23.598. (ANSA).