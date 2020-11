Cc arrestano cacciatore per detenzione illegale di armi

(ANSA) - ANCONA, 16 NOV - I carabinieri di Agugliano hanno arrestato un 70enne del posto per detenzione illegale di armi.

Mentre cacciava in località Rustico, l'uomo aveva avuto un diverbio con un'altra persona di passaggio, che si è rivolta al 112. Una pattuglia di militari, in servizio di controllo del territorio, giunta sul posto ed acquisite le prime informazioni, constatava che il cacciatore, prima del loro arrivo, si era dileguato. E' stata però individuata la sua abitazione, dove i carabinieri hanno proceduto al controllo amministrativo della licenza di caccia, appurando che era stato emesso nei confronti del cacciatore un provvedimento del questore di Ancona di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, dal 22 novembre 2019. Il 70enne è stato arrestato: sequestrato il fucile da caccia semiautomatico marca Benelli, calibro 12 e 825 cartucce da caccia, rinvenute durante la perquisizione domiciliare. L'indagato è stato condotto nel carcere di Ancona Montacuto. (ANSA).