Covid: Rugby; Comitato, prematuro dire se Italia-Fiji si gioca

"In questo momento è prematuro dare indicazioni sull'effettuazione di questo match, visto che nei prossimi giorni sono in programma una serie di test". Così una nota del Comitato della 'Autumn Nations Cup', nuova competizione rugbistica che ha preso il posto dei test match di autunno, a proposito della sfida tra Italia e Fiji di sabato prossimo, 21 novembre, ad Ancona.

Tutto ciò a causa del 'focolaio' di Covid nella nazionale isolana, che ha portato all'annullamento della partita che avrebbe dovuto giocare ieri contro la Francia. "Dopo una serie di test rigorosi - aveva spiegato il Comitato -, visti i risultati per i figiani era impossibile allestire un team competitivo, e l'unica opzione è stata la cancellazione del match". Ora, in attesa dei risultati dei tamponi, per le Fiji il dilemma si ripropone in vista della sfida con gli azzurri.

Intanto dal ritiro azzurro il mediano di mischia Marcello Violi, reduce dalla sconfitta di ieri a Firenze contro la Scozia, dice che "ripartiamo dagli aspetti positivi emersi contro gli scozzesi, può sembrare una frase fatta ma non lo è.

La strada che stiamo seguendo è quella giusta, e dobbiamo crederci tutti fino in fondo. Ora dovremo dare il meglio di noi stessi". Sempre che si giochi. (ANSA).