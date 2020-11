Covid: Marche, 560 ricoveri (+2), +3 in Intensiva

(ANSA) - ANCONA, 15 NOV - Nelle Marche rallenta l'aumento dei ricoveri (+2 nelle ultime 24ore) ma ci sono tre pazienti in più in Terapia intensiva (da 74 a 77). Lo evidenzia il bollettino del Servizio Sanità della Regione: attualmente i ricoverati sono 560 (erano 558) considerati anche 19 dimessi nell'ultima giornata; mentre i pazienti nei Pronto soccorso (ora non considerati più tra i ricoveri) sono 82 (85; -3). Un degente in più in Sub intensiva (da 142 a 143) e due in meno nei reparti non intensivi (da 342 a 340). Continua invece a salire in maniera sensibile il numero di positivi in isolamento domiciliare (da 12.276 a 13.489, +1.213) che sommati ai ricoverati danno 14.049. Gli isolati in casa per contatto ora sono 17.895 (2.811 con sintomi, 582 sono gli operatori sanitari). I guariti/dimessi passano da 8.088 a 8.156 (+68) (ANSA).