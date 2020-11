Covid: Fabriano, a piedi in strada di notte, multa 400 euro

Tre multe a Fabriano (Ancona) per mancata ottemperanza al rispetto del coprifuoco e del distanziamento interpersonale. Sono i principali risultati delle operazioni di controllo del territorio messe in piedi dai carabinieri della compagnia cittadina, guidati dal cap. Mirco Marcucci, nelle giornate di venerdì scorso e ieri. I militari del Nucleo Radiomobile, in divisa e in borghese, hanno intercettato una persona intorno alle 2:30 del mattino mentre era a piedi. L'uomo non ha fornito giustificazioni per aver violato il coprifuoco: sanzione da 400 euro.

Stesso importo a carico di un automobilista che, un'ora più tardi, intorno alle 3.30 del mattino, è stato fermato, controllato e identificato a bordo del proprio mezzo. I carabinieri hanno riscontrato che la violazione del coprifuoco non fosse dovuta a motivi di lavoro, urgenza e necessità. Ieri pomeriggio, la terza contravvenzione a carico, questa volta, del titolare di un esercizio commerciale di vendita al dettaglio.

Nel suo negozio, i carabinieri hanno riscontrato che la distanza di sicurezza interpersonale di un metro fra i vari clienti non era rispettata. (ANSA).