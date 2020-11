Auto in scarpata, occupanti sbalzati fuori, morto 26enne

Un ascolano di 26 anni, Jacopo Bachetti, è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 22 a Venagrande, frazione di Ascoli Piceno. Feriti gravemente una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 24 che erano con lui nell'auto, una Audi TT. I tre stavano rientrando a casa quando, per cause al vaglio dei carabinieri, la vettura su cui viaggiavano è finita fuori strada in una scarpata di circa 30 metri. I tre occupanti sono stati sbalzati fuori dalla vettura che ha proseguito la sua corsa fino alla fine del burrone. Una zona impervia e non è stato facile per vigili del fuoco e sanitari prestare i primi soccorsi. Bachetti è deceduto poco dopo mentre gli altri due feriti, che avevano dato l'allarme, sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni di Ascoli e in quello di San Benedetto del Tronto. Le loro condizioni sono gravi. (ANSA).