Droga: in casa mezzo chilo cocaina da 'asporto', arrestato da Ps

Viste anche le restrizioni sugli spostamenti per la pandemia da Covid-19 un 30enne, incensurato, residente in un Comune della Vallesina, spacciava cocaina direttamente a casa sua: una volta presi accordi con l'acquirente, questo lo raggiungeva per prelevare la droga nel suo appartamento situato nel centro storico. L'uomo nascondeva in casa mezzo etto di cocaina e una modica quantità di marijuana: è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Ancona in collaborazione con gli agenti del Commissariato di Jesi, e trasferito nel carcere anconetano di Montacuto su disposizioni della Procura di Ancona.

Oltre allo stupefacente, suddiviso in 5 involucri per renderne più difficile il completo rinvenimento, gli agenti hanno trovato anche 460 euro in banconote di vario taglio ritenuto il provento dell'attività di spaccio. Rinvenuto un foglio manoscritto dall'indagato, contenente nomi, cifre e pesi riconducibile a una fiorente attività di spaccio. In casa sua i poliziotti hanno trovato e sequestrato anche un etto di creatina utilizzata per tagliare lo stupefacente e vario materiale per confezionare la droga. (ANSA).