Covid: Pesaro, bene primo giorno 'senso unico' pedoni

Nel primo giorno di senso unico pedonale in tre vie del centro a Pesaro nel week end "l'esperimento è andato abbastanza bene - commenta il sindaco Matteo Ricci - Nel centro storico, nelle ore della classica "vasca" l'esperimento ha dato buoni risultati. Con l'aiuto di un meteo non ottimale per uscire, abbiamo avuto flussi più regolari e meno assembramenti. Le persone in maniera diligente hanno seguito le indicazioni del senso di marcia e indossato la mascherina".

"Ci sono stati assembramenti davanti ad alcuni locali, dove la polizia municipale e la questura hanno cercato di gestire la situazione. - riferisce - Oggi era particolarmente difficile davanti ai locali perché è scattato un clima 'dell'ultimo giorno. Domani scatta la zona arancione, solo i negozi saranno aperti, gli assembramenti si ridurranno di conseguenza".

"Grazie alle forze dell'ordine per i controlli e ai cittadini responsabili per la collaborazione. - dice Ricci - Non è semplice trovare un punto di equilibrio nelle scelte tra emergenza sanitaria ed economica. Un appello infine a collaborare a tutti coloro che ancora sottovalutano la situazione. Se saremo rispettosi - conclude - tra 15 giorni avremo meno malati, meno ricoveri e morti e torneremo in zona gialla. Altrimenti andremo in zona rossa, mi raccomando. (ANSA).