Covid: Pd Marche, Acquaroli da tempo sottovaluta situazione

(ANSA) - ANCONA, 14 NOV - "Le Marche sono in zona #arancione. Qualcuno da tempo sottovaluta la situazione. Basta leggere, per ultime, le dichiarazioni di ieri del Presidente di Regione". Così in un post su Fb il segretario regionale del Pd Marche Giovanni Gostoli (dimissionario in vista di un congresso straordinario), allegando notizie dei giorni scorsi in cui il governatore Francesco Acquaroli parlava di curva che sarebbe iniziata a scendere la prossima settimana.

"Da settimane abbiamo presentato proposte concrete, anche in Consiglio regionale. - ricorda Gostoli - Con spirito collaborativo e senza polemica, perché adesso è il tempo della responsabilità e di combattere insieme il virus, non dello scontro politico.

Ora - aggiunge - passando da regione 'gialla' a regione 'arancione' le restrizioni diventano più forti, tra cui: i bar e i ristoranti potranno lavorare solo con consegne a domicilio o d'asporto fino alle 22 e dovranno restare chiusi; è vietato spostarsi tra regioni e tra comuni se non per comprovati motivi di lavoro, di salute, di studio o necessità". "Ogni limitazione alla libertà è un sacrificio soprattutto quando dura da tempo, - conclude - ma dobbiamo fermare il contagio e ridurre il carico ospedaliero. Solo rispettando le regole e con i comportamenti di ciascuno, per noi e per gli altri, ce la faremo". (ANSA).