Covid: neo comandante Cc Ascoli, rispetto regole o sanzioni

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 14 NOV - "Chi non rispetterà le regole verrà sanzionato". Così il neo comandante provinciale dei carabinieri di Ascoli Piceno Giorgio Tommaseo a margine della presentazione del calendario 2021 dell'Arma. Nei giorni scorsi l'esigenza di intensificare i controlli e comminare sanzioni a chi non indossa la mascherina e non rispetta il distanziamento è emersa anche in occasione del comitato di sicurezza pubblica convocato dal Prefetto Rita Stentella.

"L'indirizzo è quello, ove necessario, di sanzionare - ha aggiunto - Una richiesta che giunge da più parti, anche da chi rispetta le regole e vede altri non farlo, ponendo a rischio la salute propria e degli altri. La fase dell'avvertimento va avanti ormai da settimane, ma anche alla luce delle ultime disposizioni riguardanti le Marche, permane la disposizione di continuare a raccomandare alle persone di tenere un comportamento virtuoso, ma c'è anche la disposizione di comminare multe ove vi sono gli estremi".

I controlli sul territorio piceno, in divisa e in borghese in coordinamento con la Questura e le altre forze di polizia, riguarderanno in particolare i centri principali, Ascoli e San Benedetto del Tronto, non tralasciando il resto del territorio, in particolare la costa, dove la movida è più attiva.

"Confidiamo nella collaborazione e nel senso civico dei cittadini del Piceno - ha concluso il comandante provinciale dei carabinieri - Capiamo che il momento è difficile e che le multe sono pesanti: ma chi perseguirà nel mancato rispetto delle regole sappia che verrà sanzionato". (ANSA).