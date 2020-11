Covid: Marche, stabili ricoveri Intensiva, +15 Sub Intensiva

(ANSA) - ANCONA, 14 NOV - Nelle ultime 24ore nelle Marche i ricoverati in Terapia intensiva per Covid-19 sono rimasti stabili a quota 74 mentre quelli in Sub intensiva sono aumentati da 127 a 142 (+15). Lo comunica il Servizio sanità della Regione che fornisce oggi il dato complessivo dei ricoveri, in base ad indicazioni ministeriali, togliendo dal dato dei ricoveri non intensivi i pazienti assistiti in pronto soccorso e dunque non ancora pienamente 'classificabili' come ricoverati. In base a questo criterio, il totale dei ricoveri in reparti non intensivi è attualmente 342 e quello delle persone in pronto soccorso 85 (nel complesso -5 rispetto al giorno precedente). Il numero totale dei ricoveri, che ora dunque non comprende le persone assistite in pronto soccorso, si attesta così a 558 (+10 rispetto al dato del giorno precedente ricavato con il medesimo criterio). Gli ospiti di strutture territoriali salgono da 131 a 152 (+21). Tra i degenti in terapia intensiva 14 sono assistiti al Covid Hospital di Civitanova Marche, 18 a Marche Nord e 16 ad Ancona; per quelli in sub intensiva 28 al Covid Hospital, 44 a Marche Nord e 21 ad Ancona.

Sul fronte positivi in isolamento domiciliare aumentano da 12.201 a 12.776 (+575) mentre gli isolati in casa per contatto sono ora 17.403 (2.750 con sintomi, 578 operatori sanitari). Il numero dei guariti cresce da 7.902 a 8.088 (+186). (ANSA).