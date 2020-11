Covid: Carloni, da governo nessun contraddittorio su numeri

(ANSA) - ANCONA, 14 NOV - "Sono ad Ancona con il Presidente, gli assessori, dirigenti di aziende ospedaliere e del servizio salute per emergenza epidemiologica. Il Governo non ha consentito alcuna discussione e contraddittorio sui numeri dei contagi. Vorrei chiarire che la Regione non ha deciso la zona arancione". Lo scrive sul proprio profili Fb il vice presidente della Regione Marche Mirco Carloni.

"La competenza della Regione - spiega Carloni - sta nel gestire il sistema sanitario affinché la situazione sia stabile per tutelare la salute, nonostante la pandemia, pur mantenendo la funzionalità ordinaria degli ospedali e il tracciamento dei contagi. L'indice - conclude - con cui il governo, istituto superiore di sanità e il comitato tecnico scientifico calcolano la nostra regione ci ha penalizzato ingiustamente. Faremo tutto quello che c'è da fare per tornare indietro alla zona gialla".

(ANSA).