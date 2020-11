Carabinieri: 88/o Calendario storico dedicato a Dante

(ANSA) - ANCONA, 14 NOV - Le misure connesse al contenimento della pandemia non hanno permesso quest'anno la presentazione dell'81/o Calendario Storico e l'Agenda dell'Arma dei Carabinieri che avviene di consueto nei vari comandi provinciali anche delle Marche. Ma a Roma il Comandante Generale, Generale di Corpo d'Armata Giovanni Nistri, ha svelato al pubblico, in videocollegamento, l'atteso prodotto editoriale, accompagnato da coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera: il prof. Aldo Onorati e lo scrittore Valerio Massimo Manfredi, con il giornalista Aldo Cazzullo a tenere le fila del racconto, che celebra uno dei massimi simboli italiani, Dante Alighieri, di cui ricorre il settecentenario della scomparsa.

Per il Calendario 2021, l'Arma si è affidata alla penna di Valerio Massimo Manfredi, cantore e custode della storia antica, e alle tavole realizzate da un esponente della Transavanguardia italiana, Francesco Clemente. Un Maresciallo, Donato Alighieri, emblema del buon carabiniere, toscano come il Sommo poeta, è il filo conduttore trasversale fra i 12 racconti, uno per ogni mese. (ANSA).