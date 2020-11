Strage discoteca: ricordo di mamma Eleonora, "tanti auguri"

Una carrellata di video, fotografie, musiche e ricordi e "tanti auguri mamma", scritto in un foglio con disegnate una figlia e la madre in altalena.

L'evento a Senigallia, online nel rispetto delle norme anti-Covid, è stato pensato per ricordare il compleanno di Eleonora Girolimini, la mamma 39enne che perse la vita nella tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) l'8 dicembre 2018 in cui morino anche cinque minorenni. Oggi, 13 novembre, Eleonora avrebbe compiuto 41 anni. Una festa di compleanno organizzata dalla famiglia Curi, dal marito Paolo, dai parenti e amici di Eleonora, 'Leo' per gli amici, a cui per primi i figli Gemma, Alma, Dora e Alessandro hanno voluto dedicare filmati video, canzoni, pensieri e disegni, come se la mamma fosse ancora lì.

"Buon compleanno mamma - ha detto Alma - non ti ho più vista da quella notte ma so che ci sei in ogni momento della nostra vita, ci guardi e ci aiuti perché sai che abbiamo bisogno di te". Lettere che testimoniano l'affetto che legava Eleonora alla sua famiglia, a cui prestava mille attenzioni come ricordato dalle sue amiche. Proprio loro hanno accennato alle molteplici passioni di Eleonora, dai libri ai viaggi: "Te ne sei andata all'improvviso, lasciando tanta disperazione che ora, pian piano, si sta trasformando in rassegnazione. Ma tu lasci una meravigliosa eredità e il tuo ricordo rimarrà impresso in noi".

(ANSA).