Covid: Marche, ancora un record contagi, 740 in un giorno

E' ancora record assoluto di positivi in un giorno nelle Marche: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 740 dopo i 733 del giorno precedente. In aumento anche la percentuale tra contagi e numero dei tamponi: circa il 35,7% dei test nel percorso nuove diagnosi che sono stati 2.073 contro il 28,7% del giorno precedente (su 2.457 test); il 20,6% del totale dei test eseguiti, cioè 3.588 che comprendono 1.515 tamponi del percorso guariti, a fronte del 17,5% del giorno prima (4.186 tamponi).

E' Macerata la provincia con il numero più alto di contagi (247); seguono Ancona (193), Fermo (127), Pesaro Urbino (94), Ascoli Piceno (76) mentre tre contagiati provengono da fuori regione. I casi comprendono soggetti sintomatici (125), contatti in setting domestico (155), contatti stretti di casi positivi (222), in setting lavorativo (24), in ambienti di vita/socialità (36), in setting assistenziale (11); inoltre provengono da setting scolastico/formativo (15), screening percorso sanitario (7) e rientri dall'estero (3). Per altri 142 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. (ANSA).