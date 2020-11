Covid: Marche, +23 ricoveri, degenti a quota 633

Nuova impennata di ricoveri in un giorno per Covid-19 nelle Marche: da 610 a 633 (+23) considerando anche i 14 dimessi nelle ultime 24ore. I nuovi degenti, fa sapere il Servizio sanità della Regione, sono tutti in reparti non intensivi (da 408 a 432; +24) mentre i ricoveri in Terapia intensiva restano invariati (74) e quelli in Sub intensiva calano da 128 a 127. Le strutture più gravate di pazienti in Intensiva sono: Marche Nord (18), Ancona-Torrette (16), Covid Hospital Civitanova (14), San Benedetto (12). Per la sub intensiva la maggior parte dei pazienti è assistita a Marche Nord (44), Ancona, (21), Covid Hospital Civitanova (21) e Fermo (15). In aumento (+4) gli ospiti di strutture territoriali (da 127 a 131; 48 nella Rsa di Campofilone, 32 a Chiaravalle e 51 a Galantara). In totale la somma di positivi e ricoverati passa da 12.212 a 12.834 (+622) mentre i guariti salgono da 7.801 a 7.902 (+101). Sul fronte positivi in isolamento domiciliare il trend continua a salire (da 11.602 a 12.201, +599). Mentre gli isolati per contatto sono ora 17.394 (2.736 con sintomi, 580 operatori sanitari). (ANSA).