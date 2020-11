Banche: Marche,da Ubi a Bper 75 filiali e 42 punti operativi

Bper ha reso noto nel suo sito istituzionale la lista delle filiali e dei punti operativi Ubi e di Intesa San Paolo che verranno acquisiti da Intesa SanPaolo, nell'ambito dell'accordo integrativo tra le parti sottoscritto ieri sera. Una lista divulgata al termine del confronto con i sindacati, e che comporterà il passaggio di 5.107 dipendenti. Il perimetro comprende 486 filiali dotate di autonomia contabile e radicamento dei rapporti giuridici con la clientela e 134 punti operativi funzionali al presidio commerciale della clientela delle filiali, privi di autonomia contabile.

Per le Marche, il perimetro di cessioni è tutto all'interno del Gruppo Ubi, e conta 75 filiali e di 42 punti operativi, per un dato complessivo di 117 strutture interessate dal passaggio di proprietà. Un dato inferiore a quello delle 85 filiali inizialmente previste, ma superiore per quantità complessiva.

Per la provincia di Ancona, sono 39 le strutture interessate (22 filiali e 17 punti operativi). Per la provincia di Ascoli Piceno 10 (6 e 4). Per il Fermano 13 (9 e 4. Macerata e provincia vedono la cessione 23 strutture (15 filiali e 8 punti operativi). Infine il Pesarese, con 32 strutture (23 e 9).

(ANSA).