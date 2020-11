Pm10: Arpam, otto superamenti polveri sottili nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 12 NOV - Da qualche giorno nelle Marche, in particolare nella zona di Ancona, si è instaurato un regime meteorologico critico per la diluizione dell'inquinamento atmosferico, caratterizzato da velocità del vento quasi nulla, alto tenore di umidità e nebbia. Una situazione, rende noto l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale, ha determinato per cinque giorni consecutivi il superamento del limite consentito di PM10 (50 µg/m3) rilevato dalle centraline fisse Apam a partire da quella di Ancona Stazione, dal 7 all'11 novembre; in quest'ultima giornata i superamenti rilevati sono stati 8, di cui 5 nel territorio di Ancona e provincia, 2 in quello di Ascoli Piceno e 1 in quello della provincia di Pesaro Urbino.

L'Arpam è "in sollecito contatto con le autorità locali interessate, per informazione e supporto in merito ai provvedimenti del caso". (ANSA).