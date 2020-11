Covid, 733 positivi nelle Marche in 24ore, 17,5% totale test

(ANSA) - ANCONA, 12 NOV - Nuovo record di positivi al covid nelle Marche, a fronte di un levato di numero di test: i positivi sono 733, pari al 17,5% dei 4.186 tamponi testati in totale e al 28,7% di quelli del percorso nuove diagnosi (il totale comprende anche 1.639 test nel percorso guariti). Secondo i dati del Servizio Sanità, ci sono però altri 100 casi positivi: si tratta del referto arrivato dopo 96 ore di di 297 tamponi. Nel conto delle 24ore, la provincia più toccata è quella di Ancona con 260 casi, seguita da Macerata con 201, Fermo con 114, Ascoli Piceno con 100, Pesaro Urbino con 51, Ci sono poi 7 casi da fuori regione. I casi comprendono102 soggetti sintomatici, contatti in setting domestico (178), contatti stretti di casi positivi (211), contatti in setting lavorativo (21), contatti in ambienti di vita/socialità (33), contatti in setting assistenziale (10), contatti in setting scolastico/formativo (13), screening percorso sanitario (9) e 2 rientri da altra regione. Per altri 154 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. (ANSA).