Morto Andrea Merloni: i funerali saranno in forma privata

Si svolgeranno in forma privata i funerali di Andrea Merloni, il 53enne imprenditore deceduto nella sua abitazione di Milano a seguito di un malore.

La famiglia Merloni ha deciso, comunque, di fissare la celebrazione di una santa messa in suffragio per sabato 14 novembre alle 16 nella cattedrale di San Venanzio a Fabriano (Ancona). "La madre Franca, i fratelli Maria Paola, Antonella, Aristide, i cognati e nipoti, profondamente addolorati e con immensa tristezza annunciano l'improvvisa e prematura scomparsa di Andrea": questo l'annuncio funebre che la famiglia Merloni ha fatto affiggere in città per comunicare la Messa in suffragio di sabato. Accanto a questo manifesto, fatto affiggere dai nipoti del manager, alla guida dell'azienda di famiglia, la Indesit company, dal 2010 al 2013, prima della vendita alla multinazionale americana della Whirlpool: sul manifesto solo la scritta "Ciao Zio Andrea", seguita dai nomi dei nipoti. (ANSA).