Minori: corso Univpm 40 ore su diritti per 50 professionisti

Garantire la tutela dei minori, parte debole della società, approfondendo la conoscenza di diritti e norme che li riguardano. E' lo scopo del corso di perfezionamento di 40 ore "Diritto minorile, Diritto di famiglia, Sicurezza sociale", destinato a 50 professionisti del settore, al via da gennaio ad Ancona, nel Dipartimento di Management della Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche, in collaborazione con l'Università di Macerata.

L'iniziativa, illustrata in un incontro online, è promossa dal Garante regionale per i diritti Andrea Nobili: è diretta soprattutto ad avvocati e assistenti sociali laureati.

"L'intenzione - ha detto Nobili - è anticipare le celebrazioni della Giornata internazionale dei diritti del fanciullo del 20 novembre e imboccare la strada di una sempre maggiore specializzazione delle competenze dei difensori come stabilito dal Consiglio nazionale forense". Il corso dovrebbe svolgersi in presenza e terminare a maggio sotto la direzione del docente del Diritto del lavoro Antonio Di Stasi. (ANSA).