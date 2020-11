Covid: sindaco Fermo, tampone negativo, presto in servizio

(ANSA) - FERMO, 11 NOV - Tampone negativo per il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, dimesso lo scorso 20 ottobre dall'ospedale cittadino dopo un ricovero iniziato il 6 ottobre per polmonite da Covid-19. Ad annunciarlo lo stesso sindaco sul proprio profilo Facebook "tampone di ieri: negativo. Grazie a tutti quanti voi...e la prossima settimana conto di rientrare, con calma, in servizio". "Mai pensato di gioire per essere 'negativo'" commenta Calcinaro che dopo le dimissioni dall'ospedale aveva anche partecipato a riunioni di giunta da remoto'. (ANSA).