Covid: morto 78enne imprenditore intrattenimento Mario Attili

A causa delle complicazioni portate dal Covid, dopo un ricovero dovuto ad altre patologie, è morto a 78 anni Mario Attili, originario di Camporotondo di Fiastrone e molto conosciuto a Tolentino, imprenditore nel settore dell'intrattenimento. Lo fa sapere il Comune di Tolentino. "La Città di Tolentino - affema il sindaco Giuseppe Pezzanesi - ricorda Mario Attili, imprenditore del divertimento che ha lasciato un segno indelebile. Veniva da una famiglia umile, come tutti noi. Era un uomo che conosceva la vita, intelligente, creativo che si divertiva e che ha fatto divertire. Mi ha sempre rispettato e lo abbraccio idealmente.

Noi tutti siamo vicini, in un momento così doloroso alla sua famiglia".Attili, aveva iniziato la sua carriera come rappresentante di liquori e negli anni '70 insieme ai soci Angelo Carlini, Giorgio Bottacchiari e poi a Giuliano Attili aveva trasformato la Bussola, una sorta di balera e prima discoteca all'aperto in un locale di tendenza. Aveva rilevato il Seven Seven trasformandolo in Imagine. "Ha scritto - ricorda in una nota il sindaco Giuseppe Pezzanesi - le pagine più belle delle discoteche dell'entroterra, anticipando i tempi, e portando sempre le ultime novità, sia tecnologiche che di tendenza, nei suoi locali". Attili è stato Consigliere comunale, Assessore del Comune di Tolentino e vice presidente dell'Asl 19, alternando la sua attività di imprenditore a quella di politico.

Ha gestito oltre ai locali tolentinati, altri ritrovi anche in altre zone, tra cui Riccione.

Ultimamente erano state organizzati diversi momenti per celebrare e ricordare gli anni della Bussola, del Fragile, dell'Imagine e delle Terme di Santa Lucia. Nell'ultimo, prima del lockdown, erano stati premiati con una pergamena ricordo Mario Attili e i suoi soci. Un serata in stile 'Imagin' con i tanti dj che hanno suonato dischi nei locali di Attili tra cui Claudio Guazzaroni, Sandro Pieroni, Andrea Raggi, Filippo Giletto Lazzaro, Luca Romagnoli, insieme ai tanti dipendenti.

