Covid: Marche,+10 ricoveri, -22 in Subintensiva -1 Intensiva

Cresce ancora il numero di persone ricoverate nelle Marche per Covid-19 ma calano i pazienti in Terapia Semintensiva e Intensiva. Secondo il bollettino d'aggiornamento del Servizio Sanità regionale: nelle ultime 24ore i degenti sono passati da 600 a 610 (+10) soprattutto per l'aumento di ricoveri non intensivi (da 376 a 409; +33); in calo i pazienti in Intensiva (da 75 a 74) e in Semi intensiva (da 149 a 127; -22). Nei reparti subintensivi i cali più significativi ad Ancona (da 30 a 20) e Fermo (da 32 a 17); gli ospedali di Marche Nord e Ascoli Piceno hanno registrato due ricoveri in più ciascuno. Gli ospiti delle strutture territoriali passano da 125 a 123 (48 Campofilone, 26 Chiaravalle e 49 Galantara). Nelle Marche ci sono 11.514 soggetti tra positivi e ricoverati. La somma dimessi/guariti sale da 7.599 a 7.666, dato comprendente i 18 dimessi dell'ultima giornata. I positivi in isolamento domiciliare crescono da 10.289 a 10.904. I casi e isolamenti per contatto sono 16.880 (2.438 con sintomi, 538 operatori sanitari). (ANSA).