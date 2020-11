Covid: Coldiretti,fieno e altro cibo per animali circo fermo

(ANSA) - FABRIANO, 11 NOV - Circa 34 quintali di fieno, sei di paglia, frutta, verdura e pane per elefanti, cammelli, lama e pony del circo Universal fermo da metà ottobre a Fabriano, senza la possibilità di esibirsi. Un carico più "corposo" che fa seguito a quelli consegnati nei giorni scorsi dagli agricoltori di Coldiretti Marche, coordinati dall'ufficio di zona fabrianese. Un sollievo per una situazione davvero difficile che stanno vivendo le famiglie dei circensi in questa seconda fermata che succede al lockdown della scorsa primavera.

Gli artisti non possono lavorare per le restrizioni decise dal Governo per fronteggiare la pandemia ma occorre comunque far fronte a spese fisse davvero ingenti che riguardano la cura e il nutrimento degli animali. Coldiretti si era attivata in primavera in soccorso dei circhi fermi in regione ma anche degli animali del Parco Zoo di Falconara. (ANSA).