Covid: sindaco Fermo, positivo, politica non dà bell'esempio

A dirlo all'ANSA è il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, 43 anni, da 40 giorni in isolamento e ancora positivo al covid che lo ha portato anche ad un ricovero in ospedale. Calcinaro, che è rimasto contagiato durante una cena per festeggiare la rielezione, ne ha anche per "quei virologi ormai star delle tv che si affannano ogni ora a dare una propria versione sull'andamento del virus, non fanno altro che disorientare le persone, servirebbe una maggior coesione scientifica così da fornire notizie certe e facilmente comprensibili a tutti". Porta nel cuore "gli angeli vestiti da dottori, infermieri e operatori socio sanitari". E del covid, che gli ha lasciato una polmonite non ancora guarita, dice che "non si può far notare solo il tasso di mortalità del virus, evidentemente non da peste nera". Oggi un nuovo tampone, ma gli è rimasto addosso il timore di come sarà il ritorno alla normalità, "mi è stato detto che il senso di affanno può accompagnarmi anche per mesi e questo un po' genera preoccupazione". La prima uscita sarà "all'aperto".

