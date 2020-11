Dad intercontinentale tra due scuole di Jesi e Corea Sud

(ANSA) - JESI, 09 NOV - A distanza, ma vicini nello studio e nella curiosità di conoscere stili di vita di giovani cittadini all'altro capo del mondo. E' la 'molla' che ha spinto due istituti scolastici superiori di Italia e Corea del sud, il primo di Jesi (l'IIS Galilei), e l'altro di Goyang (il liceo Jeohyeon High School), a stringere un accordo di partenariato.

L'accordo, unico in Italia, si inquadra nel progetto triennale K.I.S.S. (Korea and Italy Schools and Students), e prevede, tra le varie attività di scambio tra i due istituti, anche collegamenti on line tra le classi per lezioni speciali e la realizzazione di un blog multimediale con articoli in lingua inglese scritti dagli studenti su tematiche economiche, sociali e culturali dei due Paesi. L'obiettivo è offrire ai giovani la possibilità di fare una conoscenza diretta della realtà coreana, anche grazie ad esperienze di mobilità internazionale.

Il progetto nasce dall'interesse che l'istituto jesino ha mostrato in questi ultimi anni per l'Estremo Oriente, ed incontrato l'interesse dell'Ambasciata italiana e dell'Istituto Italiano di Cultura di Seul che hanno sostenuto la costruzione del partenariato. Per promuovere l'organizzazione di eventi culturali tra i due paesi, l'I.I.S. Galilei chiederà la collaborazione di aziende private del territorio, delle Università e della Camera di Commercio. (ANSA).