Covid, Saltamartini, validare protocollo idrossiclorochina

"Abbiamo chiesto al Servizio Sanità di validare tre protocolli per le cure cliniche: il primo con l'uso dell'ozono, il secondo con l'impiego della idrossiclorochina e il terzo con una pratica già eseguita nei reparti Marche Nord di Pesaro con l'uso di plasma di soggetti guariti dal Covid-19". Lo ha riferito l'assessore alla Sanità delle Marche, Filippo Saltamartini, a margine del Consiglio regionale straordinario sul tema Covid-19. "Abbiamo chiesto di uniformare i protocolli di cura clinici e i protocolli di cura domiciliare" ha aggiunto. Il protocollo "deve essere unico" ha ribadito. L'azienda sanitaria unica regionale (Asur) è stata sollecitata ad "uniformare protocolli anche di cura domiciliare con l'introduzione di nuove medicine come appunto la idrossiclorochina". "E' stata bandita dall'Aifa - ha ricordato - ma evidenze scientifiche nuove dimostrano una loro utilità, come successo ad esempio per il protocollo utilizzato per il presidente americano Trump". "Anticorpi monoclonali? Noi - ha detto l'assessore ai giornalisti - abbiamo acquisito protocolli che si praticano a livello internazionale, li abbiamo sottoposti al comitato etico e al Servizio Sanità al vaglio dei nostri scienziati, ricercatori e medici che non sono secondi a nessuno per qualità professionale". (ANSA).